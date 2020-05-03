Işın Karaca, konserleri iptal olan Hadise'nin gündem olmasına isyan etti: Dünya durmuş, Hadise'yi mi konuşacağız

Bir süredir oyuncu Kaan Yıldırım'la aşk yaşayan ve salgın döneminde karantinayı sevgilisiyle geçiren Hadise'nin tedbir amaçlı alınan önlemler kapsamında hem Türkiye, hem Kıbrıs'ta vereceği 20'den fazla konseri iptal edildi. 1 milyon TL'den fazla kaybı oldupu söylenen Hadise'nin gündeme gelmesine ise meslektaşı Işın Karaca'dan yorum geldi.

"PES VALLAHİ PES"

Konunun sosyal medyada gündemi işgal etmesi üzerine Hadise gibi salgın yüzünden sahneye çıkamayan Işın Karaca meslektaşına isyan etti. "Tüm dünya durmuş, Hadise'nin zararını mı konuşacağız? Peki ya esnaf, özel sektörün sıkıntıları, emekçi kardeşlerimizin durumu? Pes vallahi pes" açıklamasını yaptı.

İŞLER KARDEŞİNE KALDI

Geçtiğimiz günlerde sevgilisinin Uluşta'ki evine özel aracıyla giriş yaparken görüntülenen Hadise, soruları gülümseyerek yanıtsız bırakmıştı. Ünlü şarkıcı sevgilisinin evindeyken, kız kardeşi Derya Açıkgöz de onun bankadaki işlerini halletti.