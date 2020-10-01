İşgal altındaki Karabağ'da Ermenistan-PKK/YPG iş birliğinin görüntüleri ortaya çıktı

Ermenistan ve terör örgütü PKK'nın iş birliğine ilişkin kirli ittifak bir kez daha ortaya çıktı. Suriye'de eğitim almış onlarca PKK'lı terörist, Ermenistan tarafından işgal altındaki Karabağ'a nakledildi.

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre, ağustos ayından itibaren Suriye'den getirilen teröristlerin birkaç ayrı rota ile İran üzerinden Ermenistan işgali altındaki Karabağ'a geçtiği kaydedildi. Ortaya çıkan görüntülerde YPG'li teröristlerin Ermeni silahlı kuvvetlleri ile bir araya geldiği görülüyor.

AZERBAYCAN DA YABANCI TERÖRİSTLERE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Erivan yönetiminin işgal altındaki bölgelere yabancı paralı askerler getirmesinin terörizmin Ermenistan'ın devlet politikasının parçası olduğunu gösterdiğini açıkladı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığının açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Ermenistan, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesini ve çevre illeri işgali sırasında ve ülkemize yönelik sonraki saldırı eylemlerinde başta Orta Doğu olmak üzere yabancı ülkelerden terörist ve paralı askerler getirmişti.

Ermenistan'ın son aylarda yasa dışı yerleşim politikasının bir parçası olarak işgal altındaki bölgelere yabancı paralı askerleri getirmesi ve bunları 'gönüllü gruplar' adı altında Azerbaycan'a yönelik saldırı operasyonlarında kullanması, terörizmin Ermenistan'ın devlet politikasının parçası olduğunu bir kez daha göstermektedir."