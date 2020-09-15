İşçilerin inşaat malzemeli defilesi, sosyal medyada ilgi gördü
TRABZON'un Araklı ilçesinde bir bina inşaatında çalışan işçiler, podyuma çevirdiği platformda inşaat ekipmanları ile defile düzenledi.
15.09.2020 16:39 | Son Güncelleme: 15.09.2020 16:43
TRABZON'un Araklı ilçesinde bir bina inşaatında çalışan işçiler, podyuma çevirdiği platformda inşaat ekipmanları ile defile düzenledi. İşçilerin kayda aldığı görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.
Araklı Hükümet Konağı inşaatında çalışan işçiler, kalaslardan podyuma çevirdikleri platformda inşaat ekipmanları ile defile düzenledi. Platformda ellerinde mala, keser gibi inşaat ekipmanları ile yürüyen işçileri, elinde demir olan kameraman rolündeki diğer bir işçi görüntülüyor. İnşaatta çalışan diğer işçiler de defileyi düzenleyenleri alkışlıyor. İşçilerin kayda aldığı görüntüler paylaşıldığı sosyal medyada ilgi gördü.