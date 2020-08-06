Psikolojik sorunları olan şahıs, bilerek yaktığı iş yeri için Yanlışlıkla oldu dedi!
Kayseri'de bir kafe işleten şahıs, iş yerinin bir bölümünü benzin dökerek yaktı. Bunun üzerine şahıs, olay yerine gelen polis ekiplerine "Yangın, yanlışlıkla çıktı" diyerek suçunu örtbas etmeye çalıştı.
06.08.2020 14:52 | Son Güncelleme: 06.08.2020 16:13
Kayseri'nin Talas ilçesinde işlettiği kafenin bir bölümünü benzin dökerek yakan şahıs, kendini kurtarabilmek için "Yanlışlıkla çıktı yangın" dedi.
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YANGIN, KAFENİN OTURMA BÖLÜMÜNDE ÇIKTI
Talas ilçesine bağlı Harman Mahallesi'nde bulunan Ali Dağı Mesire Alanı'nın içerisindeki bir kafede meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Mustafa D., işlettiği kafeyi benzin dökerek yaktı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de kafenin oturma bölümünde çıkan yangını söndürdü. Kafe sahibi Mustafa D., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, "Yanlışlıkla çıktı yangın" diyerek kendini kurtarmaya çalıştı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.