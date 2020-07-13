İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk

Sözcü Musevi, "Türkiye halkı ve Müslümanların memnuniyetle karşıladığı Ayasofya'nın ibadete açılması kararından biz de mutluluk duyduk." ifadelerini kullandı. Bu karara yönelik bazı ülkelerden gelen tepkilere ilişkin ise Musevi, "Ayasofya'nın durumuyla ilgili karar Türkiye'nin iç meselesidir. Bu, Türkiye'nin ulusal egemenliği çerçevesinde değerlendirilecek bir konudur." değerlendirmesinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Danıştay'ın gerekçesinde, Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı mülkiyetinde olduğu, cami olarak toplumun hizmetine sunulduğu belirtildi. Danıştay'ın gerekçesinde Ayasofya'nın tapu belgesinde cami vasfı ile tescilli olduğu, bunun değiştirilemeyeceği kaydedildi. Gerekçede, "Vakıf senedindeki cami vasfı dışında kullanımının ve başka bir amaca özgülenmesinin hukuken mümkün olmadığı sonucuna varılmıştır" denildi.Bu kararın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı kararını imzaladı.

İLK NAMAZ 24 TEMMUZ'DA KILINACAK

Kararın Resmi Gazete'de de yayımlanmasının ardından Ayasofya resmen ibadete açıldı. İbadete açılan Ayasofya Camii'nde ilk namaz 24 Temmuz Cuma günü kılınacak.

PUTİN'İN AYASOFYA ENDİŞESİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. İki lider Libya ve Suriye'deki gelişmeler ile bölgesel konuları değerlendirdi. Görüşmede, Putin'in Erdoğan'a Ayasofya'nın statüsünün değiştirilmesi konusunda endişelerini dile getirdiği aktarıldı.

ERDOĞAN GARANTİ VERDİ

Kremlin'in açıklamasına göre Rusya Devlet Başkanı, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefon görüşmesinde Ayasofya'nın statüsünün değiştirilmesinin ülkesinde büyük tepki yarattığını iletti. Erdoğan da Rusya lidere, isteyen herkesin Ayasofya'ya girebileceğinin ve Hristiyanlar için kutsal olan yerlerin korunacağının garantisini verdi.