İran dini lideri Hamaney'den ABD'ye Süleymani göndermesi: Kesinlikle karşılık verilecek

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'den ABD'ye Kasım Süleymani cinayetiyle ilgili göndermede bulunarak, "İran bunu asla unutmayacak. Kesinlikle ABD'ye karşılık verilecek" dedi.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ABD'ye ultimatom verdi. Ayetullah Ali Hamaney, Tahran'ı ziyaret eden Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile görüşmesinde, "Sizin evinizde sizin misafirinizi öldürdüler, cinayeti itiraf ettiler" dedi.

"KESİNLİKLE KARŞILIK VERİLECEK"

ABD'ye göndermelerde bulunan Ayetullah Hamaney, "İran hiçbir zaman bunu unutmayacak ve kesinlikle Amerikalılara karşılık verecek" dedi. Öte yandan ABD, 3 Ocak 2020'de İran Devrim Muhafızları bünyesindeki eski Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'i, Bağdat Havalimanı'nda düzenlediği bir hava saldırısıyla öldürmüştü.