İkinci dalganın yaşandığı İran'da son 24 saatte 2 bin 238 vaka tespit edildi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden olan İran'da, son 24 saatte 2 bin 238 yeni vaka tespit edildi.

78 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına yönelik son istatistikleri paylaştı. Son 24 saatte 2 bin 238 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirten Lari, 78 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti.

142 BİN 663 HASTA VİRÜSÜ YENDİ

Son verilerle birlikte ülkede tespit edilen toplam vaka sayısının 180 bin 156'ya, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 8 bin 584'e ulaştığını açıklayan Lari, toplam 142 bin 663 hastanın virüsü yenerek taburcu olduğunu aktardı.

EN YÜKSEK VAKA SAYISI 4 HAZİRAN'DA KAYDA GEÇMİŞTİ

İran'da 4 Haziran'da tespit edilen 3 bin 574 vaka sayısı ile salgının başlangıcından bu yana en yüksek vaka sayısı kayda geçmişti. Tespit edilen en yüksek vaka sayısının ardından vaka sayılarında düşüş yaşanmaya başlamıştı. Ancak dün 2 bin 11'e kadar düşen vaka sayısı bugün artışa geçerek 2 bin 238'e yükseldi.