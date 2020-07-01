iPhone tutkunlarına kötü haber! Apple Türkiye fiyatlarına zam yaptı

Apple, Türkiye fiyatlarına zam yaptı. ABD merkezli teknoloji devi, bugün itibari ile iPhonemodellerinin fiyatlarını yüzde 10'a varan oranlarda artırdı. Zam sonrası en pahalı iPhone'un fiyatı 16 bin 249 TL oldu.

ZAMLI IPHONE FİYATLARI

- iPhone 11 Pro Max başlangıç fiyatı 11.999 TL'den 13.199 TL'ye çıktı

- iPhone 11 Pro başlangıç fiyatı 10.999 TL'den 11.999 TL'ye çıktı

- iPhone 11 başlangıç fiyatı 7.299 TL'den 7.999 TL'ye çıktı

- iPhone XR başlangıç fiyatı 6.499 TL'den 7.099 TL'ye çıktı

- iPhone 11 Pro Max 512 GB depolama alanına sahip sürümünün fiyatı 16.349 TL oldu.

- iPhone 11 Pro 256 GB depolama alanına sahip sürümünün fiyatı 9.299 TL oldu.

IPHONE SE 20'YE ZAM YOK

- Geçtiğimiz haftalarda görücüye çıkarılaniPhone SE 2020 modelinin fiyatında bir artış yapılmadı. Cihazın fiyatı 5.299 TL olarak kalmaya devam ediyor.

ZAMLI IPAD FİYATLARI

- Geçtiğimiz aylarda duyurulan yeni 11 inç iPad Pro'nun modelinin başlangıç fiyatı 6 bin 399 TL'den 6 bin 699 TL'ye yükseldi.

- 3'üncü nesil iPad Air'in başlangıç fiyatı da 3 bin 999 TL'den 4 bin 199 TL'ye yükseldi.

- iPad mini'nin fiyatı 3 bin 199 TL'den 3.399 TL'ye, iPad 10.2 inç modeli de 2 bin 499 TL'den 2 bin 799 TL'ye yükseldi.

ZAMLI MCBOOK FİYATLARI

- Daha önce 7 bin 999 TL başlangıç fiyat etiketine sahip olan yeni MacBook Air, zam sonrası 8 bin 699 TL'den başlayan fiyatlarla satılmaya başlandı.

- 13 inç MacBook Pro'nun fiyatında herhangi bir değişikliğe gidilmezken, 16 inç MacBook Pro da zamlandı.

- Başlangıç fiyatı 18 bin 299 TL olan 16 inç MacBook Pro, zam sonrasu 20 bin 199 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.