Koronavirüs nedeniyle insanlar çekilince Dicle Vadisi'nde mahmuzlu kız kuşu görüldü

Dicle Üniversitesi Biyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, "Son zamanlarda özellikle koronavirüsten kaynaklanan insan faaliyetlerinin azalmasıyla, mahmuzlu kız kuşları daha fazla yavru yetiştiriyorlar ve göçe daha fazla birey gönderebiliyorlar" dedi.

Dicle Vadisi'nde avlanmaları yasak olan koruma altındaki mahmuzlu kız kuşu görüldü. Avrupa'nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi'ne (BERN) göre, koruma altındaki göçmen kuş, lagünler, tuzlu ve acı bataklıklar ile göl ve nehir kenarlarında yaşamlarını sürdürüyor. Böcek ve omurgasız hayvanlar ile besleniyor.

"İNSAN FAALİYETİ AZALINCA RAHAT BESİN BULUYORLAR"

Dicle Üniversitesi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kılıç, "Mahmuzlu kız kuşu, su kenarlarında yaşar. Böceklerle ve omurgasız hayvanlarla beslenir. Bunun yakın akrabası olan kız kuşları ile aynı gruptandır. Özellikle son dönemlerde nadir görülmesiyle doğaseverlerin dikkatini çekmekte. Anadolu'da üremesini gerçekleştirir. Bu mevsimde Anadolu'da farklı bölgelerde karşımıza çıkar. Son zamanlarda özellikle koronavirüsten kaynaklanan insan faaliyetlerinin azalmasıyla, mahmuzlu kız kuşu daha fazla yavru yetiştiriyor ve göçe daha fazla birey gönderebiliyor.

"KORONAVİRÜS OLUMLU KATKIDA BULUNMUŞTUR"

Dolayısıyla koronavirüs, biyoçeşitliliğe ve tür zenginliğine olumlu katkıda bulunmuştur. İnsanların faaliyeti az olduğu için bunlar, tabiatta daha rahat besin buluyorlar. Yuvaları, yavruları rahatsız edilmiyor. Dolayısıyla daha fazla yavru yetiştirebiliyorlar" dedi.