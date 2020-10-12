İngiliz bilim insanları araştırdı! Yüz yıl önceki verem aşısı koronavirüs ölümlerini engelleyebilir

İngiltere'de Exeter Üniversitesi'nden bilim insanları, yeni tip koronavirüse karşı işe yarayıp yaramadığını anlamak için 1921'de geliştirilen verem aşısını ( BCG)aşısını test etmeye başladı. Aşı, tüberkülozu durdurmak için tasarlandı, ancak diğer enfeksiyonlara karşı da koruyabileceğine dair bazı kanıtlar bulunuyor.

Dünya genelinde milyonlarca kişinin çocukken BCG aşısı olduğu düşünülüyor. Ancak, bilim insanları çocukken yapılan BCG aşısının Covid-19'a karşı etkili olduğu doğrulanırsa, fayda sağlamak için bu kişilerin yeniden verem aşısı yaptırması gerekeceğini düşünüyor.

Aşılar, bağışıklık sistemini belirli bir enfeksiyona karşı kalıcı koruma sağlayacak şekilde tasarlanıyor. Bu süreç aynı zamanda bağışıklık sisteminde geniş çaplı değişikliklere neden oluyor. Exeter Üniversitesi araştırmacılarına göre, son çalışmalar BCG aşısının koronavirüse karşı avantaj sayılabileceğini gösteriyor.

KORONAVİRÜSÜN NEDEN OLDUĞU ZATTÜRRE VE SEPSİSİ YÜZDE 78 ORANINDA ÖNLEDİ

Önceki klinik denemelerde, BCG aşısının, çoğunlukla zatürre ve sepsis vakalarını azaltarak, Gine-Bissau'daki yeni doğanlarda ölümleri yüzde 38 oranında azalttığı ortaya konuldu. Zatürre ve aşırı bağışıklık tepkisi sonucunda meydana gelen organ yetmezliği durumuna denilen sepsis Covid-19'un ileri aşamalarında hastanın ölümüne neden olan durumların başında geliyor.

BOĞAZ VE AKCİĞER ENFEKSİYONUNDA YÜZDE 73 AZALMA GÖRÜLDÜ

Güney Afrika'daki araştırmalarda iseaşı burun, boğaz ve akciğerlerdeki enfeksiyonlarda yüzde 73'lük bir azalma ile ilişkilendirildi; koronavirüs de benzer bir şekilde solunum organlarını hedef alıyor. Hollanda'da yapılan deneyler iseBCG'nin vücuttaki sarı humma virüsü miktarını azalttığını gösterdi.

KOVİD-19 AŞISI BULUNANA KADAR BİRKAÇ YIL KAZANDIRABİLİR

Exeter Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Profesör John Campbell BBC'ye verdiği demeçte,"Bu küresel olarak büyük önem taşıyabilir. BCG aşısı doğrudan koronavirüse karşı koruma sağlamasa da, onun ilerlemesini engelleyebilir. Bu sayede Covid aşılarının gelmesi ve belki de başka tedavilerin geliştirilmesi için birkaç yıl daha kazanabiliriz" ifadelerini kullandı.

KLİNİK ÇALIŞMALAR 5 ÜLKEDEN 10 BİN KİŞİYİ İÇERİYOR

Bununla birlikte araştırmacılar, BCG aşısının koronavirüse karşı etkisinin incelendiği klinik deneylerinİngiltere, Avustralya, Hollanda, İspanya ve Brezilya'da sürdüğünü ve toplamda 10 bin kişinin testlere katılacağını belirtti.Çalışmalarda koronavirüse maruz kalma olasılıkları daha yüksek olduğundan sağlık ve bakım çalışanlarına odaklanılacağı ve böyleceaşının etkili olup olmadığının daha çabuk anlaşılacağı vurgulandı.

Klinik deneylere katılanSam Hilton isebir doktor olarak Covid-19'ayakalanma riskinin daha yüksek olduğu için gönüllü olduğunu belirterek, "BCG'nin Covid-19 yakalandığınızda hastalanma olasılığınızı azaltabileceğine dair oldukça iyi bir teori var. Bu yüzden bunukorunma potansiyeli olarak görüyorum, bu da kışın işe gelme olasılığının daha yüksek olduğu anlamına geliyor" dedi.

DSÖ DİREKTÖRÜ BCG'NİN POTANSİYELİNE İLİŞKİN MAKALE YAZDI

Öte yandan, BCG'nin Kovid-19 karşı koruma potansiyeli olduğu daha önce Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ) tarafından da kabul edildi. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Doktor Tedros Adhanom Ghebreyesus, daha önce BCG aşısının "Hastalığa özgü bir aşı geliştirilmeden önce boşluğu doldurma" potansiyeline sahip olduğunu belirten bir makaleye ortak yazar olarak katılmıştı. Lancet adlı bilimsel dergide yayımlanan makalede, "Bu, Covid-19'a ve gelecekteki pandemilere verilen yanıtta önemli bir araç olacaktır" ifadeleri kullanıldı.

KOVİD-19'DAN KORUMUYOR, HASTALIĞIN ŞİDDETİNİ HAFİFLETİYOR

Ancak, uzmanlarBCG aşısı uzun vadeli bir çözüm olmayacağını belirtiyor. Tüberküloz seviyeleri artık çok düşük olduğu için BCG dünyanın birçok ülkesinde rutin olarak kullanılmıyor. Ek olarak, aşı, bağışıklık sistemini koronavirüsü tanıyan ve onunla savaşan antikorları ve uzman beyaz kan hücrelerini üretmesi için eğitmiyor, ancak virüsün vücutta neden olabileceği ölümcül durumlara karşı kısmen koruma sağlayabileceği düşünülüyor.