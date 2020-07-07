İmamoğlu, İBB Genel Sekreterliği'ne duayen bankacı Can Akın Çağlar'ı getiriyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği'ne Ziraat Bankası eski Genel Müdürü ve son olarak Eureka Sigorta eski Genel Müdürü olan Can Akın Çağlar getiriliyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, böylece finans sektöründen deneyimli bir ismi kadrosuna katmış olacak.

Habertürk'ün haberine göre; 65 yaşını dolduran İBB Genel Sekreteri deneyimli profesyonel Yavuz Erkut ise emekli oluyor.

BANKACILIK VE SİGORTACILIK SEKTÖRLERİNDE ÖNEMLİ GÖREVLER ÜSTLENMİŞTİ

Can Akın Çağlar bankacılık kariyeri sonrası sigortacılık sektöründe önemli görevler üstlenmişti. Çağlar, bankalar yeminli murakıplığı ile başladığı görevinde en büyük kamu bankası olan Ziraat Bankası'nın genel müdürlüğüne kadar yükselmiş bu görevi 8 yıl başarı ile sürdürmüştü. Ardından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) üyeliği yapan Çağlar, sonrasında sigorta sektörüne geçmişti. Eureka Sigorta Genel Müdürlüğü'nün yanı sıra Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanlığı da yapan Çağlar İBB'deki görevinden önce Eureka Sigorta Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapıyordu.

CAN AKIN ÇAĞLAR KİMDİR?

1962 yılında Sivas'ta doğan Can Akın Çağlar, 1983 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, aynı üniversitede Para ve Bankacılık konulu yüksek lisans programına katılmıştır. Mesleki kariyerine 1985 yılında Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu'nda Bankalar Yeminli Murakıbı olarak başlamıştır. 1995–1997 yılları arasında ABD'de Boston Üniversitesi'nde, Finansal Ekonomi alanında yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra 1997-1998 yılları arasında Egebank A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcılığı ve Ege Yatırım A.Ş.' de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinin ardından 1998-2003 yılları arasında Family Finans A.Ş.' de Genel Müdürlük görevini üstlenen Çağlar, 2003 yılında Ziraat Bankası A.Ş.'ye Genel Müdür olarak atanmıştır.

Genel Müdürlüğü döneminde Ziraat Sigorta A.Ş. ve Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş.' nin kuruluşuna da öncülük etmiştir. 2011 yılında bankadaki görevinden ayrılarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nda Kurul Üyesi olarak göreve başlayan Çağlar 02 Mayıs 2014 tarihi itibariyle bu görevinden ayrılarak Eureko Sigorta A.Ş.'de Genel Müdürlük görevini üstlenmiştir. Çağlar, 10 Mayıs 2019 tarihi itibariyle Eureko Sigorta A.Ş Genel Müdürlük görevinden sonrasında da Türkiye Sigorta Birliği Başkanlığı görevini bırakmıştı.