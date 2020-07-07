İmam Hüseyin Filiz kimdir? İmam Hüseyin Filiz nereli, kaç yaşında?

İmam Hüseyin Filiz, doktorasını İngiltere'de UMIST'ten aldı, 1986 yılında dekan olarak görev yaptı. Rektör yardımcılığı gibi çeşitli görevlerde bulundu ve ardından 2017 yılında emekli oldu. İmam Hüseyin Filiz hayatı haberimizde.

İMAM HÜSEYİN FİLİZ KİMDİR?

Filiz, 1950 yılında Mehmet Sait ile Şükriye çiftinin oğlu olarak Gaziantep'de dünyaya geldi. 1973 yılında ODTÜ Makine Mühendisliği Bölümünü bitirdi. 1975 yılında aynı bölümde yüksek lisansını tamamladı. Doktora derecesini İngiltere'de UMIST'ten aldı. ODTÜ Gaziantep Mühendislik Fakültesinden 1982 yılında yardımcı doçent, 1985 yılında doçent unvanı aldı.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ OLARAK GÖREV YAPTI

1983 - 1984 yılları arasında Bölüm Başkan Yardımcılığına getirilen İmam Hüseyin Filiz, 1984 yılında Dekan Yardımcılığına, 1986 yılında Dekanlığa atandı. 1993 yılında Gaziantep Üniversitesi Konstrüksiyon ve İmalat Ana Bilim Dalına profesör olarak atandı. Çeşitli tarihlerde Fakülte Yönetim Kurulu, Üniversite Senato ve Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu. 1987 - 1990 ve 1993 - 1996 yılları arasında Rektör Yardımcılığı görevini yürüttü. 2000 - 2003 yılları arasında Kredi ve Yurtlar Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 1996 - 2004 yıllarında 2 dönem Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü görevini yürüttü. 1 Kasım 2017 tarihinde emekli oldu.

Uluslararası dergilerde yayımlanmış çok sayıda makalesi, ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmuş bildirileri bulunan Filiz'İn, Machine Elements I ve II isimli problem kitapları bulunuyor.

Çok iyi düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Almanca bilen Filiz, evli ve 2 çocuk babasıdır.