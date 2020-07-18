Yerli otomobil TOGG garajdan çıktı! Gözler, Erdoğan'ın da katılacağı temel atma törenine çevrildi

Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG'un üretileceği fabrikanın temeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bugün Bursa'da atılacak. 17:30'daki törene saatler kala, "Türkiye'nin otomobili" resmi sosyal medya hesabından heyecanlandıran bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda "#YenilikteBenDeVarım diyerek heyecanımıza ortak olan herkese teşekkürler. Saat 17.30'da görüşmek üzere yola çıkıyoruz… " notuyla, TOGG'un garajdan çıkışını gösteren bir videoya yer verildi.

20 BİN KİŞİ ÇALIŞACAK

22 milyar lira bütçeyle vurulacak kazmanın ardından süreç 2 yılda tamamlanacak. TOGG fabrikasında doğrudan 5 bin kişi istihdam edilecekken, dolaylı olarak 20 bin kişi çalışacak. Fabrikadan ilk yerli otomobil ise 2022 yılında bantlardan inecek. Planlama doğrultusunda ilerleyen fabrikanın kaba inşaatı 12 ay sürecek. Sonrasında ise teknolojik donatılar yerleştirilecek. Yıllık ortalama 175 bin adetlik üretim kapasitesine ulaşacak fabrikada, 2032 yılına kadar 1 milyon araç üretilmesi hedefleniyor. Akıllı fabrika konseptinde olacak TOGG yerleşkesinde iki binadan oluşacak ve lale figürlü bir tasarıma sahip olacak. Fabrika Türk mobilite sisteminin çekirdek üssünü oluşturacak. İlk üretilecek model ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da tanıttığı C-SUV modeli olacak.

MARKA İSMİ BELİRLENECEK

Marka isminin belirlenmesi konusunda da çalışan TOGG ekibi nihai kararı sonbaharda açıklayacak. Dünyanın önde gelen tüm büyük pazarlarını da içine alacak şekilde en doğru ismi araştıran TOGG yönetimi, sadece Türkiye'de değil global ölçekte de kabul edilebilir bir isim olmasını hedefliyor. Araştırmalar Norveç, Almanya, Rusya, Fransa ve Türkiye'de gerçekleştiriliyor. 15 yıllık planın devrede olduğu projede tedarikçilerde kesinleşti. Fabrikayla birlikte tedarikçilerin de açıklanmasını beklediğimiz bugünlerde TOGG CEO'su M. Gürcan Karakaş, "Önce yerliyle yoksa dünyanın en iyileriyle çalışacağız" açıklamasında bulunmuştu.

İSİM KAMPANYASINA BÜYÜK İLGİ

#YenilikteBendeVarım etiketiyle TOGG tarafından başlatılan ve site üzerinden isimlerini yazdıranların 200 bin kişiyi geçtiği öğrenildi. Milyonların akın etmesi beklenen kampanyayla isimlerini yazdıran vatandaşlar fabrikanın temelinde ömür boyu muhafaza edilecek kapsülde iz bırakacak. Bugün 21.30'a kadar sürecek olan www.yeniliktebendevarim.com üzerinden başvurulan isim kampanyasında yer almak isteyenler için son gün.