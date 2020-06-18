İkinci dalga endişesinin yaşandığı kentte vaka sayısı 73 oldu

Karabük'te 52 kişi hastanede tedavi görürken 21 kişi taburcu edildi

KARABÜK - Karabük'te, her geçen gün artan korona virüs (Covid-19) aktif vak'a sayısı 73'e yükselirken, 21 kişi de hastaneden taburcu edildi.

Ramazan Bayramı öncesi korona virüs sayısının sıfırlandığı kentte, normalleşme sürecinin ardından vak'a sayıları artmaya devam ediyor. Üç haftalık süreçte meydana gelen toplam vak'a sayısı 73'e yükseldi. İkinci dalga endişesinin yaşandığı kentte 52 kişinin tedavileri Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılırken, 21 kişinin ise evlerinde tedavileri sürüyor.

Anonslarla sık sık sosyal mesafe kuralı uyarısının yapıldığı, vatandaşların maske kullanımı ve hijyenlerine dikkat etmesi gerektiği hatırlatılıyor.