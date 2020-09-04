İki çocuk annesi kadın üçüncü kattan düşerek hayatını kaybetti

Gaziantep'te, iki çocuk annesi S.K.Ö, bilinmeyen bir nedenle yaşadığı binanın üçüncü katındaki dairesinden aşağı düştü. Yaşanan olayın ardından çevre sakinleri tarafından sağlık ve polis ekiplerine haber verildi.

TALİHSİZ KADIN OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise S.K.Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden kadının cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedildi. Kadının kesin ölüm nedeninin ise otopsi raporundan sonra netleşeceği öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.