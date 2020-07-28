İhanetin fotoğrafı! Eski futbolcu Evra, Hollandalı model Margaux Alexandra ile öpüşürken yakalandı

Manchester United ve Fransa Millli Takımı'nın eski futbolcusu Evra, Londra'da bir kafede Hollandalı model Margaux Alexandra ile buluştu. Evra ve Alexandra, kafede öpüşürken bu anlar kameralara yakalandı.

Margaux Alexandra, daha sonra kalkıp Evra'ya sarılırken ikilinin yakın teması burada da devam etti. Evra ve Margaux Alexandra, daha sonra kafeden ayrılıp aynı arabaya bindiler.

İNGİLİZ BASINI "SKANDAL" OLARAK DEĞERLENDİRDİ

Patrice Evra ve Hollandalı model Margaux Alexandra'nın bu fotoğrafları İngiltere'de de geniş yankı uyandırırken İngiliz basını, fotoğrafları "skandal" olarak değerlendirdi.

EVRA ÇİFTİNDEN KONUYLA İLGİLİ HENÜZ AÇIKLAMA YAPILMADI

Yaşanan olaylardan sonra tüm gözler Patrice Evra ve eşi Sandra Evra'ya çevrildi. Çift, konuyla ilgili henüz herhangi bir açıklamada bulunmadı. Fransız eski futbolcu, Sandra Evra ile 2007 yılında dünyaevine girmişti. Çiftin, Lenny ve Maona adında iki çocuğu bulunuyor. Patrice, şu anda İngiltere'de yorumculuk yapıyor.