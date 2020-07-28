İhanetin fotoğrafı! Eski futbolcu Evra, Hollandalı model Margaux Alexandra ile öpüşürken yakalandı 13 yıldır Sandra Evra ile evli olan efsane futbolcu Patrice Evra, Londra'da bir kafede Hollandalı model Margaux Alexandra ile öpüşürken kameralara yakalandı. İkilinin bu fotoğrafları İngiltere'de geniş yankı uyandırırken İngiliz basını, fotoğrafları "skandal" olarak değerlendirdi.

Manchester United ve Fransa Millli Takımı'nın eski futbolcusu Evra, Londra'da bir kafede Hollandalı model Margaux Alexandra ile buluştu. Evra ve Alexandra, kafede öpüşürken bu anlar kameralara yakalandı.

Margaux Alexandra, daha sonra kalkıp Evra'ya sarılırken ikilinin yakın teması burada da devam etti. Evra ve Margaux Alexandra, daha sonra kafeden ayrılıp aynı arabaya bindiler.

İNGİLİZ BASINI "SKANDAL" OLARAK DEĞERLENDİRDİ

İkilinin bu fotoğrafları İngiltere'de de geniş yankı uyandırırken İngiliz basını, fotoğrafları "skandal" olarak değerlendirdi. Patrice Evra, Sandra Evra ile 2007 yılında evlenmişti.