Otobüse çarpan araç sürücüsü, hakimiyetini kaybederek Aksaray Yeraltı Çarşısı'na uçtu İstanbul'da kırmızı ışıkta duramayan bir araç, önündeki İETT otobüsüne çarparak Aksaray Yeraltı Çarşısı'na uçtu. Otomobil askıda kalırken, içerisindeki iki kişi yaralı olarak kurtuldu.