İETT gece seferlerine yeniden başlıyor

İETT, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında, 17 Nisan'da ara verdiği gece seferlerine yeniden başlıyor. Normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte yeniden hizmet vermeye başlayacak 9 İETT hattındaki seferler, sabaha kadar çalışacak. Metrobüs ile de entegre çalışacak gece seferleri, pazartesiyi salıya bağlayan, bu gece itibariyle start alacak.

HANGİ HATLAR VAR?

- 15F Beykoz-Kadıköy,

- E-10 Sabiha Gökçen Havalimanı - Kurtköy-Kadıköy,

- 19S Yenidoğan-Sarıgazi-Kadıköy,

- 17 Pendik-Kadıköy,

- 130A Deniz Harp Okulu-Kadıköy,

- 11ÜS Sultanbeyli-Üsküdar,

- 25G Sarıyer-Hacıosman-Mecidiyeköy-Taksim-Yenikapı,

- 40 Rumeli Feneri-Garipçe-Taksim,

- E-3 Sabiha Gökçen- 4. Levent metro

HAFTANIN 7 GÜNÜ HİZMET VERECEKLER

Söz konusu hatlar haftanın 7 günü sabaha kadar hizmet verecek. İlk etapta, E-10 Sabiha Gökçen-Kurtköy-Kadıköy hattında 2 araç, diğer hatlarda ise birer araç görev yapacak. Metrobüs hatları ise her gün sabah 05.00'e kadar, 10 dakikada bir sefer yapacak şekilde çalışmaya devam edecek.