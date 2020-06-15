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İETT gece seferlerine yeniden başlıyor

İETT, koronavirüs nedeniyle ara verilen gece otobüs seferlerini yeniden başlatıyor. Bu gece itibariyle hizmet verecek seferler, metrobüs hattıyla da entegre olacak. Gece seferleri 9 hatta gerçekleştirilecek.

15.06.2020 14:25 | Son Güncelleme: 15.06.2020 15:25

İETT, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında, 17 Nisan'da ara verdiği gece seferlerine yeniden başlıyor. Normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte yeniden hizmet vermeye başlayacak 9 İETT hattındaki seferler, sabaha kadar çalışacak. Metrobüs ile de entegre çalışacak gece seferleri, pazartesiyi salıya bağlayan, bu gece itibariyle start alacak.

HANGİ HATLAR VAR?

- 15F Beykoz-Kadıköy,

- E-10 Sabiha Gökçen Havalimanı - Kurtköy-Kadıköy,

- 19S Yenidoğan-Sarıgazi-Kadıköy,

- 17 Pendik-Kadıköy,

- 130A Deniz Harp Okulu-Kadıköy,

- 11ÜS Sultanbeyli-Üsküdar,

- 25G Sarıyer-Hacıosman-Mecidiyeköy-Taksim-Yenikapı,

- 40 Rumeli Feneri-Garipçe-Taksim,

- E-3 Sabiha Gökçen- 4. Levent metro

HAFTANIN 7 GÜNÜ HİZMET VERECEKLER

Söz konusu hatlar haftanın 7 günü sabaha kadar hizmet verecek. İlk etapta, E-10 Sabiha Gökçen-Kurtköy-Kadıköy hattında 2 araç, diğer hatlarda ise birer araç görev yapacak. Metrobüs hatları ise her gün sabah 05.00'e kadar, 10 dakikada bir sefer yapacak şekilde çalışmaya devam edecek.

İETT gece seferlerine yeniden başlıyor

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