İcra memurlarını karşısında gören esnaf, üstüne tiner döküp kendisini dükkana kilitledi

Avcılar'da borcu olduğu iddiasıyla dükkanına gelen icra memurlarına tepki gösteren esnaf, üstüne tiner dökerek kendini dükkana kilitledi. Polis ve yakınları içerideki kişiyi dışarı çıkması için çaba harcarken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Müzakereci polislerin ikna ettiği esnaf gözaltına alındı.

1 SAAT İKNA ETMEYE ÇALIŞTILAR

Olay, Cihangir Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Mehmet Ö. isimli kişinin dükkanına borcunu ödemediği gerekçesiyle haciz memurları geldi. Memurları gören Ö. bir süre tartıştıktan sonra üstüne tiner dökerek kendisini dükkana kilitledi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahsı yaklaşık 1 saatlik müzakerenin ardından ikna etti. İkna edilen Mehmet Ö. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.