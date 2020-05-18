Bakan Soylu, Gazeteci Müyesser Yıldız'a sert çıktı: Bir PKK bir de sen üzülmüşsün

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Gazeteci Müyesser Yıldız'a tepki gösterdi. Yıldız sosyal medya hesabı üzerinden, Soylu'nun, "PKK'nın Çemce grubu yok edilmiştir" sözlerine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

"BİR PKK BİR DE SEN ÜZÜLMÜŞSÜN"

Soylu, "Çemçe grubunun itlafına, bir PKK bir sen üzülmüşsün. Kahramanlarımız bugün o bölgeye yeni sızmayı 10 metrede çatışma ile teröristleri yok ederek engelledi... Benim üzüntüm PKK seviciliğin değil, devlet gömleği giymiş pespayelerle iş tutmandır" ifadelerini kullandı.

MÜYESSER YILDIZ NE DEMİŞTİ?

Yıldız sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

Kars'ta Şehidimiz Var!.. Bakan Soylu Ne Demişti?..

Ay başında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından şu mesajları paylaştı:

"Kahraman Jandarma'mız iki günde, Kars Kağızman'da yaptığı operasyonda PKK'lı 7 teröristi etkisiz hale getirerek Çemçe grubunu tamamen yok etmiştir. Allah kahramanlarımızı muhafaza etsin…"

Bugün, biraz önce Kars'tan acı haber geldi, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerimizin şehit düştüğü, 2 askerimizin yaralandığı açıklandı.

Haberlerdeki şu ayrıntıya dikkat:

"Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, yurtta terör açısından kritik bölgeler arasında gösterilen ilçedeki Çemçe bölgesine, jandarma komando birliklerce operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında teröristlerle sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada 3 askeri personel yaralandı. Çatışmada, ilk belirlemelere göre 3 terörist etkisiz hale getirildi."

Anlaşılan o ki, Bakan Soylu'nun söylediği gibi, "Çemçe grubu" tamamen yok edilmemiş.

Çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen askerimiz Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin mekanı cennet olsun.



