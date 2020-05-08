İçi su dolu kuyuya düşerek mahsur kalan yavru kedi operasyonla kurtarıldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 10 metre derinliğindeki içi su dolu kuyuya düşerek mahsur kalan yavru kedi için seferber olundu. Muğla 911 Arama ve Kurtarma ekibinin yaklaşık 2 saat süren mücadesi ile kurtarılan ve görevlilerin 'Çukur' adını verdiği kedi, kontrolden geçirilmek üzere veterinere götürüldü.

Dün gece Bitez Mahallesi 1991 sokakta bulunan içi su dolu kuyudan sesi sesi duyan mahalle sakinleri durumu Muğla 911 Arama ve Kurtarma ekibine bildirdi. İhbarı üzerine olay yerine gelen ekipler kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 10 metre derinliğinde ve içi su dolu kuyuya halat ile inen kurtarma ekibi üyesi, derin bir oyuk bulunan kuyuda bir süre yavru kediye ulaşmaya çalıştı. Bağlı bulunduğu halat üzerinde rahat hareket edemeyen görevli, korku içinde kendisinden uzaklaşan kediyi yakalayamadı.

KURTARILAN KEDİYE 'ÇUKUR' ADI VERİLDİ

Arama ve kurtarma görevlisi kediyi yakalayabilmek için mücadele verirken bu sırada bir vatandaş, görevlinin daha çalışabillmesi için şişme bot getirdi. Bir kez daha şişme bot ile kuyuya inen görevli yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kediyi yakalayarak kafese koydu. Kafesi halat yardımıyla yukarıya çeken ekipler, ıslanan kediye peynir ve süt verdi. Uzun süre kuyuda mahsur kaldığı anlaşılan kedi, Belediye ekipleri tarafından Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne götürüldü. Tedavi altına alınan ve sağlık durumu iyi olan kediye 'Çukur' ismi verildi.

Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği Başkanı Cenk Ayata, uzun süredir kuyuda mahsur kaldığı öğrenilen kedinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Mahalle sakini Mehmet beyden gelen ihbar üzerine kuyuda bulunan yavru kedi için geldik. Elimizdeki tüm imkanlarla sağ olarak çıkardık kediyi. Şimdi petbulance ile kontrole göndereceğiz" ifadelerini kullandı.

Kediyi teslim alan Belediye Veteriner İşleri Müdürü Onur Çevik, "Ekiplerin yardımıyla kedi kurtarıldı. Kediyi Veteriner İşleri Müdürlüğümüze götüreceğiz. Kliniğimizde veteriner hekimlerimizin yardımıyla bakımlarını yapacağız. Kendisini iyileştirdikten sonra kısırlaştırma operasyonunu yapacağız ve bir hayvan sevenimize sahiplendireceğiz. Bundan sonra bize emanet." dedi.

Öte yandan kedinin arama ve kurtarma çalışmaları Go pro kamerası ile görüntülendi.