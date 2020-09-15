İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın pozları, ilişki bulma sitesine düştü

2013 yılında İbrahim Tatlıses ile boşanan ve bir kızı olan Ayşegül Yıldız'ın fotoğrafları bir arkadaşlık sitesine düştü. Durumu fark eden 39 yaşındaki Yıldız, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla isyan etti.

"NE HALT YİYORSANIZ KENDİ FOTOĞRAFLARINIZLA YAPIN"

Bir takipçisinin "Böyle bir hatunun Tinder'da ne işi var acaba?" mesajı üzerine durumu öğrenen Ayşegül Yıldız, Instagram hesabından "Instagram harici başka hiçbir platformda hesabım yoktur. Fotoğraflarımı ve ismimi kullananlar hakkında da yasal işlem başlatılacak bilginize. DM'den uyararak bilgi veren herkese teşekkür ederim. Lütfen spamlayın bu sahtekarları. Kaç tane sahte Facebook hesabını bu şekilde kapattırdım. Yeter artık! Hangi birinizi bulayım. Ne halt yiyorsanız da kendi isminizle ve resminizle yapın. Beni pisliğinize bulaştırmayın" dedi.