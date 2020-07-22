İBB, vatandaşlara 135 liradan 'Nutuk' satmaya başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Kitapçısı'nın Mustafa Kemal Atatürk'ün yazdığı Nutuk'tan alıntılar yaparak bastırdığı "Hatıratlarla Karşılaştırmalı Nutuk" kitabını 135 liradan satışa sunuldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

İBB tarafından kitabın 135 liradan satışa sunulması sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Birçok kişi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik eleştiriler yönelterek "İstanbullu senden hizmet bekliyor", "Mustafa Kemal Atatürk'ün yazdığı Nutuk üzerinden birçok CHP'li yazardan sonra İBB de para kazanmaya karar verdi", "İBB'nin durumu o kadar mı kötü ya?", "İmamoğlu, Yılmaz Özdil'e rakip oldu" şeklinde yorumlar yaptı.

İşte İstanbul Kitapçısı'ndaki satış ilanı;

YILMAZ ÖZDİL'İ AKILLARA GETİRDİ

Hatırlanacağı üzere Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil de "Mustafa Kemal" isimli kitabını 2 bin 500 TL'den satışa çıkarmış ve eleştiri bombardımanına tutulmuştu.