İBB'nin Twitter hesabından Ronaldo'nun montaj yapılmış fotoğrafını paylaşıldı

Geçtiğimiz günlerde "Hatıratlarla Karşılaştırmalı Nutuk" kitabını yayınlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi dün de resmi Twitter sayfasından Juventus'un dünyaca ünlü Portekizli futbolcusu Ronaldo'nun bu kitabı okur gibi gösterildiği montajlanmış fotoğrafı paylaştı.

"YÜZ BİNLERCE KİTAP GÖNDERDİK BU KADARINI BEKLEMİYORDUK"

İBB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşıma şu not düşüldü: "Yakın tarihte Anadolu'nun dört bir yanındaki kütüphanelere yüz binlerce kitap gönderdik. Elbette yeni basımını yaptığımız, özel hazırlanmış 'Hatıratlarla Karşılaştırmalı Nutuk' eserini de yanına ekledik. Fakat bu kadarını biz de beklemiyorduk."

İBB'NİN PAYLAŞTIĞI MONTAJ FOTOĞRAF

FOTOĞRAFIN ORİJİNALİ