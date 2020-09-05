7 yıl önceki davadan ceza alan AK Partili Belediye Başkanı Aydın tutuklandı

Erzurum'un Horasan ilçesinin AK Partili Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın, bugün sabah saatlerinde Ankara'da tutuklanarak cezaevine konuldu.

7 YIL ÖNCEKİ DAVADAN DOLAYI TUTUKLANDI

Belediye Başkanı Aydın'ın seçim öncesi ticaret yaptığı Ankara'da 7 yıl önce açılan bir davadan dolayı aldığı 9 yıl cezanın Yargıtay tarafından onanması sonrası tutuklandığı öğrenildi. Başkan Aydın'ın Ankara Açık Ceza ve İnfaz Kurumuna teslim edildiği bildirildi.