7 yıl önceki davadan ceza alan AK Partili Belediye Başkanı Aydın tutuklandı
Erzurum'un Horasan İlçe Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın, tutuklandı. Aydın'ın seçim öncesi ticaret yaptığı Ankara'da 7 yıl önce açılan bir davadan dolayı aldığı 9 yıl cezanın Yargıtay tarafından onanması sonrası tutuklandığı öğrenildi.
05.09.2020 00:05 | Son Güncelleme: 05.09.2020 00:31
Erzurum'un Horasan ilçesinin AK Partili Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın, bugün sabah saatlerinde Ankara'da tutuklanarak cezaevine konuldu.
7 YIL ÖNCEKİ DAVADAN DOLAYI TUTUKLANDI
Belediye Başkanı Aydın'ın seçim öncesi ticaret yaptığı Ankara'da 7 yıl önce açılan bir davadan dolayı aldığı 9 yıl cezanın Yargıtay tarafından onanması sonrası tutuklandığı öğrenildi. Başkan Aydın'ın Ankara Açık Ceza ve İnfaz Kurumuna teslim edildiği bildirildi.