'Hırsızlık'tan aranan firari hükümlü, adliyede yakalandı

ESKİŞEHİR'de, 'hırsızlık'tan yakalama kararı bulunan Murat A., adliyede polis ekiplerince yakalandı. Murat A., kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle cezaevine gönderildi.

Eskişehir'de yaşayan Murat A.'nın, Adliye Sarayı'nda durumundan şüphelenen polis ekiplerince yapılan kimlik kontrolünde, 'hırsızlık' suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Bu sırada kimliğini alarak, kaçmaya çalışan Murat A., adliye polisiyle yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen Murat A., kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.