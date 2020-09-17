Koronavirüs testi pozitif çıkan Hint milletvekili çamur banyosu yaparak bağışıklığı güçlendirdiğini iddia etti

Koronavirüs testi pozitif çıkan Hint milletvekili Sukhbir Singh, çamur banyosu yaparak, koronavirüse karşı bağışıklık kazandırdığını iddia etti.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınında Hindistan zor günler geçiriyor. Ülkede son bir günde 97 bin 894 yeni vaka tespit edildi. Son bir günde 1132 kişinin koronadan öldüğü açıklandı.Koronavirüs testi pozitif çıkan Hintli milletvekili Sukhbir Singh Jaunapuria, ise koronavirüse karşı bağışıklığını güçlendirdiğini iddia ederek çamurda banyosu yaparak, sosyal medyadan video paylaştı.

"TAVSİYE EDERİM"

Çamur banyosu yapan ve deniz kabuğu üflediği anları paylaşan Hint siyasetçi, "Çamur banyosu koronavirüse karşı etkili. Tavsiye ederim" dedi. Jaunapuria, Hindistan parlamenosunda koronavirüs testi pozitif çıkan 24 milletvekilinden biri olarak olarak ifade edildi.