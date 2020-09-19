Hes kodu nedir? Hes kodu nasıl alınır? Hes kodu paylaşım süresi nedir? Süresiz hes kodu nasıl alınır?

Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen HES kodu koronavirüs önlemleri kapsamında hayatın her alanına yerini aldı. Peki, HES kodu nedir? HES kodu nasıl alınır?

HES NEDİR?

HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilecektir.

HES NASIL ALINIR?

-Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması ( IOS ve Android) ile,

-2023 kısa numarasına göndereceğiniz SMS ile;

- HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023'e SMS göndererek,

- Mavi Kartlı veya TC kimlik numarası 97, 98, 99 ile başlayan kişiler; HES yazıp aralarına boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. kimlik numarası, doğum yılı ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023'e SMS göndererek,

- T.C. Kimlik veya Yabancı Kimlik (99,98,97 ile başlayan) Numarası bulunmayan kişiler için Pasaport bilgileri ile; HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla, Uyruk, Pasaport Seri Numarası, Doğum yılı, Soyadı yazarak 2023'e SMS göndererek,

- E-Devlet ile,-e-Devlet üzerinden buraya tıklayarak alabilirsiniz.

HES KODU PAYLAŞIM SÜRESİ NEDİR?

Paylaşım Süresi, talep ettiğiniz HES kodunuzun aktiflik süresini belirler. HES kodunuzu uçak bileti alımlarında kullanabilmeniz için, Paylaşım Süresi'nin seçeceğiniz uçuşun tarihinden en az 8 gün daha fazla olması gerekir.