HES kodu nasıl kullanılır? HES kodu nedir? HES (Hayat Eve Sığar) kodu nasıl alınır?

HES kodu e-devlet üzerinden nasıl alınır? Uygulama Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirildi. Bununla birlikte, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığı kontrol altına alınmış olur. Peki, HES kodu nasıl alınır?

HES KODU NEDİR?

Sağlık Bakanlığı'nın internet adresinde yer alan bilgiye göre; HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilecektir.Bu kod sadece kullanacağınız şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında geçireceğiniz süre boyunca karşılaşacağınız bulaş riskini azaltmak amacına hizmet etmektedir. Covid-19 ya da temaslı olan vatandaşlarımız toplu ulaşım aracı kullanamayacaktır. Birlikte seyahat ettiğiniz diğer kişilerin sonradan Covid-19 testinin pozitif olması halinde sizi bilgilendirebilmemiz için kullanılır.Ürettiğiniz HES kodlarının tüm yönetimi sizdedir. HES kodlarınızı istediğiniz süre kadar paylaşabilir ya da silebilirsiniz.

HES KODU NASIL ALINIR?

* Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması ( IOS ve Android) ile,

* 2023 kısa numarasına göndereceğiniz SMS ile;

- HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023'e SMS göndererek,

- Mavi Kartlı veya TC kimlik numarası 97, 98, 99 ile başlayan kişiler; HES yazıp aralarına boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. kimlik numarası, doğum yılı ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023'e SMS göndererek,

- T.C. Kimlik veya Yabancı Kimlik (99,98,97 ile başlayan) Numarası bulunmayan kişiler için Pasaport bilgileri ile; HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla, Uyruk, Pasaport Seri Numarası, Doğum yılı, Soyadı yazarak 2023'e SMS göndererek,

* e-Devlet ile,

-e-Devlet üzeriden buraya tıklayarak,

- e-Devlet üzerinden HES Koduna ait işlemler; üretme, silme, sorgulama ve detaylarını görüntüleme işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

- 18 yaş altı çocuklarınız için HES kodunu e-Devlet üzerinden oluşturabilirsiniz alabilirsiniz.

HES KODU ALMAK İÇİN TIKLAYIN...

HES KODU NASIL KULLANILIR?

Oluşturulan HES kodu ilgili firma, kurum ya da kişiye iletilir ve kişinin hastalık riski taşıyıp taşımadığı bu kod ile sorgulanabilir.

Ürettiğiniz HES kodlarını kurum ya da kişilerle doğrudan veya mobil uygulama üzerinden paylaşabilirsiniz. Kurum ya da kişiler paylaştığınız HES kodlarını sorgulayarak Covid-19 açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı sorgulayabilirler. Aynı şekilde sizinle paylaşılan HES kodlarını uygulama üzerinden sorgulayıp kişilerin risk durumlarını görebilirsiniz.

Gidilen toplu mekanlarda kare kod uygulamasıyla bilgi edinmek mümkün olacak. Yakın tarihte orada Kovid hastası veya temaslı bulunmuş mu veya bulunuyor mu onu öğreneceksiniz.

HES KODU SMS İLE NASIL ALINIR?

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASINDAN HES KODU NASIL ALINIR