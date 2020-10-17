Futbolseverlerin heyecanla beklediği Hes Kablo Kayserispor - Demir Grup Sivasspor maçı yarın 16:00'da başLADI. Maç sonuçları ne oldu? Hes Kablo Kayserispor - Demir Grup Sivasspor Süper Lig maçı maçı kaç kaç? Hes Kablo Kayserispor - Demir Grup Sivasspor maç özeti ve golleri!

HES KABLO KAYSERİSPOR-DEMİR GRUP SİVASSPOR SÜPER LİG MAÇI KAÇ KAÇ?

Konya1-1 Yeni Malatyaspor

1. dakikada Fofana'nın ceza sahasının dışından çektiği şut farklışekilde auta çıktı.

20. dakikada Zeki Yavru'nun ceza yayı üzerinden kullandığı serbestvuruşta meşin yuvarlak kaleci Sehic'in ellerinde kaldı.

29. dakikada Milosevic'in pasına hareketlenen Hadziahmetovic'in cezayayı önünden sert şutunda top üstten auta gitti.

36. dakikada Shengelia'nın ceza sahası dışından sert şutunda meşinyuvarlak kaleciAbdulsamed Damlu'da kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

58. dakikada Zeki Yavru Yeni Malatyaspor'un golü attı. 0-1

83. dakikada Kravets skoru 1-1'e getiren golü attı.