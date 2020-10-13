Her şey bir anda oldu! Taksiden inen şahıs, birkaç saniye içinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atladı

Bugün 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde trafiğin sıkıştığı anlarda bir erkek şahıs, içerisinde bulunduğu ticari taksiden indi. Vakit kaybetmeden kendisini köprüden aşağı bırakan şahıs, olaya şahit olanları şoke etti.

SUYUN YÜZEYİNDE KALDI

Adamın denize düştüğü anlar ve suyun yüzeyinde kalışı, orada bulunan vatandaşlar tarafından anbean video kaydına alındı. Araçlarından inen insanların endişeli bakışları da görüntülere yansıdı.