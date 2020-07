Her Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahiplerine et dağıtıyor ama kimse onu tanımıyor

Kahramanmaraş'ta isminin açıklanmasını istemeyen hayırsever iş insanı, her yıl Kurban Bayramı'ndan bir gün önce yaptığı et yardımını bu yıl da yaptı. 30 küçükbaş hayvan kestiren iş insanı, her birini 4 eşit parçaya böldürüp 120 aileye dağıttı.

POLİSLER DAĞITTI

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen yardımda etler maddi durumu iyi olmayan ailelere ulaştırıldı. Yardım yapılan ailelerin sağlık sorunları nedeniyle çalışamayan, yaşlı, kimsesiz, eşinden ayrı çocuklarıyla yaşayan, torunlarına bakan gibi ihtiyaç sahiplerinden oluştuğu ve polisler tarafından tespit edildiği belirtildi.

ŞEHİT AİLELERİNİ DE UNUTMUYOR

Hayırsever iş insanı, Kuran Bayramı'nda şehit ailelerini de unutmuyor. Kestirip dağıttığı 30 küçükbaş hayvanın dışında 2 şehit ailesine ve 5 maddi durumu iyi olmayan aileye küçükbaş hayvan gönderen iş insanı bunu her yıl yapıyor, ancak yardımı alan kişiler tanımıyor.