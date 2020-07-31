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Her Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahiplerine et dağıtıyor ama kimse onu tanımıyor

Kahramanmaraş'ta hayırsever iş insanı, arife günü 30 küçükbaş hayvan kestirerek maddi durumu iyi olmayan ailelere dağıttı. Her yıl Kurban Bayramı öncesi yardım yapan iş insanı, isminin açıklanmasını istemiyor.

Her Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahiplerine et dağıtıyor ama kimse onu tanımıyor
31.07.2020 12:14 | Son Güncelleme: 31.07.2020 14:12

Kahramanmaraş'ta isminin açıklanmasını istemeyen hayırsever iş insanı, her yıl Kurban Bayramı'ndan bir gün önce yaptığı et yardımını bu yıl da yaptı. 30 küçükbaş hayvan kestiren iş insanı, her birini 4 eşit parçaya böldürüp 120 aileye dağıttı.

Her Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahiplerine et dağıtıyor ama kimse onu tanımıyor

POLİSLER DAĞITTI

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen yardımda etler maddi durumu iyi olmayan ailelere ulaştırıldı. Yardım yapılan ailelerin sağlık sorunları nedeniyle çalışamayan, yaşlı, kimsesiz, eşinden ayrı çocuklarıyla yaşayan, torunlarına bakan gibi ihtiyaç sahiplerinden oluştuğu ve polisler tarafından tespit edildiği belirtildi.

Her Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahiplerine et dağıtıyor ama kimse onu tanımıyor

ŞEHİT AİLELERİNİ DE UNUTMUYOR

Hayırsever iş insanı, Kuran Bayramı'nda şehit ailelerini de unutmuyor. Kestirip dağıttığı 30 küçükbaş hayvanın dışında 2 şehit ailesine ve 5 maddi durumu iyi olmayan aileye küçükbaş hayvan gönderen iş insanı bunu her yıl yapıyor, ancak yardımı alan kişiler tanımıyor.

Her Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahiplerine et dağıtıyor ama kimse onu tanımıyor

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (5)
SORTE MİRTO: Niye yorum yok,cünkü safsata ve kibirsiz bir yardimin milletin ilgisini cekmedigi icin..... yazikki ne yazik
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MECZUP: Kurbanı kavurma yapıp derin dondurucuya koymayan hayırsever insanlarımızdan allah razı olsun ne yazıkki ülkemizde kurban bayramı kültürü değişti eskiden kesenler büyük bir kısmını fakirlere dağıtırdı şimdi öyle değil o yüzden dikkat ederseniz kurban bayramı öncesi derin dondurucu reklamları çoğalıyor
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BİLGE: Allah kabul etsin.
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