'Hayatımı geri istiyorum' diyen Almanlar sokağa çıktı, polis çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı
Almanya’nın başkenti Berlin’de yeni tip koronavirüsün (SARS-CoV-2) yol açtığı Covid-19 salgını önlemlerini protesto etmek amacıyla yapılan izinsiz gösteride polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.
26.04.2020 11:36 | Son Güncelleme: 26.04.2020 11:36
Almanya'nın başkenti Berlin'de yeni tip koronavirüsün (SARS-CoV-2) yol açtığı Covid-19 salgını önlemlerini protesto etmek amacıyla yapılan izinsiz gösteride polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.
Rosa-Luxemburg Meydan'ında cumartesi günü izinsiz toplanan yüzlerce kişi, Covid-19 tedbirlerini protesto etti.Euronews.com'da Görüntüle