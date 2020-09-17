Hatice, 10 yaş küçük aşkını sokak ortasında öpücüklere boğdu

Ünlü şarkıcı Hatice, yaklaşık iki yıldır Ali Kemal Sarı ile aşk yaşıyor. Instagram sevgilisiyle romantik anlarını paylaşan Hatice, önceki gün Nişantaşı'nda kameralara yakalandı.

AŞKA GELDİLER

Nişantaşı'nda bir alışveriş merkezinin önünde araçlarını bekleyen çift, ayaküstü şakalaşmayı ihmal etmedi. 41 yaşındaki Hatice, kendisinden 10 yaş küçük olan Sarı'yı herkesin içinde öpücüklere boğdu.

EVLİLİK TEKLİFİ ETTİ

Geçtiğimiz günlerde görüntülenen Hatice, parmağındaki tektaş yüzüğü soran muhabirlere evlilik için ilk adımı attıklarını ve sevgilisinin kendisine evlilik teklifi ettiğini söylemişti.