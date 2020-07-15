Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki şahıs gözaltına alındı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki adam gözaltına alındı.
15.07.2020 12:38 | Son Güncelleme: 15.07.2020 13:30
Evinde köpeğe cinsel saldırıda bulunan M.F.'yi, sokaktan geçen bir vatandaş, pencereden cep telefonuyla görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı. Tepkilere neden olan görüntüler üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü harekete geçerek M.F.'yi gözaltına aldı.
HAKKINDA TAHKİKAT BAŞLATILDI
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, cumhuriyet savcısının talimatıyla M.F. hakkında tahkikat başlatıldığı bildirildi.