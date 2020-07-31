Hatalı dönüş kazayı beraberinde getirdi! 5 araç birbirine girdi

D-655 Düzce-Akçakoca karayolunda yolun en sağından kavşağa girmeye çalışan sürücünün neden olduğu trafik kazasında 5 araç birbirine girdi. Meydana gelen kaza anı ise güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi.

HATALI DÖNÜŞ YAPINCA KAZA KAÇINILMAZ OLDU

D-655 Düzce-Akçakoca Karayolu Beyciler Kavşağı'nda kural tanımaz sürücünün yaptığı büyük hata kazaya neden oldu. Edinilen bilgiye göre, karayoluna yan yoldan giren sürücü, ışıklı kavşaktan dönmesi gerekirken, yola çıktı. Daha sonrasında ise en sağ şeritten en sol şeride geçerek kavşağa girmek isteyen araca çarpmamak için, yol ortasında fren yaparak durdu.

5 OTOMOBİL HASAR GÖRDÜ

Bu esnada ise arkadan gelen otomobiller yolun ortasında duran otomobile çarptı. Meydana gelen zincirleme kazada 5 otomobil hasar gördü.