Tartıştığı doktor kapıyı üzerine kapatınca iki parmağı koptu! O anlar kamerada
İstanbul'da ilaç yazdırmak için devlet hastanesine giden vatandaş, doktorla tartışma yaşadı. Doktorun kapıyı kapatması sonucu tartıştığı şahsın iki parmağı koptu. O anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
08.09.2020 14:42 | Son Güncelleme: 08.09.2020 15:15
Esenyurt'ta ilaç yazdırmak için devlet hastanesine giden vatandaşın doktorun üzerine kapıyı kapatması sonucu parmağı koptu. Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.