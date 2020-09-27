Hasan Onat kimdir? Hasan Onat kaç yaşında vefat etti? Hasan Onat hastalığı ne? Aslen nereli?

Hasan Onat 26 Eylül Cumartesi akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Peki Hasan Onat'ın yazdığı eserler nelerdir? Aslen nerelidir?

HASAN ONAT KİMDİR?

Hasan Onat 1957 yılında Çankırı'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi'nde tamamlamıştır. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Mezhepleri Tarihi Ana Bilim Dalı eski başkanlığını yapan Prof. Dr. Hasan Onat 63 yaşında bugün tedavi gördüğü hastanede Covid-19'dan vefat etmiştir.

ANKARA İLAHİYAT'IN TWİTTER AÇIKLAMASI

"Fakültemiz Mezhepler Tarihi Öğretim Üyesi, Kıymetli Hocamız Prof. Dr. Sn Hasan Onat bu akşam vefat etti. Hocamıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve fakültemiz camiamıza başsağlığı ve sabırlar dileriz. Mekanı cennet olsun..."