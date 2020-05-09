Hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? Antalya, Hatay, Muğla, Aydın, Mersin, Erzurum, Malatya'da sokağa çıkma yasağı var mı?

Daha önce 31 olan il 24'e düşürüldü. Hangi illerin sokağa çıkma yasağı kapsamı dışında olduğu merak edilirken Antalya, Hatay, Muğla, Aydın, Mersin, Erzurum, Malatya'da yaşayan halk kendileri için sokağa çıkma yasağı olup olmadığını soruyor. İşte sokağa çık a yasağı olan ve olmayan şehirler!

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER

08.05.2020 tarihi saat 24.00 ile 10.05.2020 tarihi saat 24.00 arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere Büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 24 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.