Hamza Özer kimdir? Hamza Özer kaç yaşında, nereli? Kaymakam Hamza Özer hayatı

Hamza Özer, Muhasebe Denetmen Yardımcısı olarak Maliye bakanlığında eğitim aldı, Gölhisar ilçesinde vekil Kaymakam, Trabzon Köprübaşı ilçesinde Kaymakam olarak bulundu. Amerika'nın Texas eyaletinde Houston şehrinde bir yıl süreyle kaldı.

HAMZA ÖZER KİMDİR?

Özer, 1987 yılında Tokat'ta dünyaya geldi. İlköğretim ve lise öğrenimini Tokat'ta tamamladı. 2008 yılında Gaziosmanpaşa Üniversitesi İİBF İşletme bölümünden mezun oldu 4 ay süre ile Muhasebe Denetmen Yardımcısı olarak Maliye Bakanlığında eğitim aldı. 30 Aralık 2009 tarihinde İçişleri Bakanlığı'na Konya Kaymakam Adayı olarak yer aldı. 2010 yılında Burdur'un Gölhisar ilçesinde vekil Kaymakam, Trabzon Köprübaşı ilçesinde Kaymakam olarak görev yaptı.

Yabancı dil öğrenimi ve Amerikan idari sisteminde incelemeler yapmak üzere Amerika'nın Texas eyaletinde Houston şehrinde 1 yıl bulundu. 07 Temmuz 2012 İçişleri Bakanlığı'nın Kararnamesiyle Köprübaşına atandı. İçişleri Bakanlığı'nın 02 Eylül 2014 tarih ve 2014/1032 sayılı Müşterek Kararnameyle Başyayla Kaymakamlığına atandı. Recep Tayyip Erdoğan üniversitesinde sosyal bilimler enstitüsünde yüksek lisans çalışmaları yürüttü.

Hamza Özer, evli ve bir çocuk babasıdır.