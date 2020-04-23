İzmir'de arabalı vapurda 100. yıl konseri veren Haluk Levent: Hayatımın en enteresan konseri

Yaptığı iyiliklerle herkesi takdirini toplayan şarkıcı Haluk Levent, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 100. yılında arabalı vapur üzerinden İzmir Körfezi'nde konser verdi. Koronavirüs önlemleri kapsamında gerçekleştirilen konserde İzmirliler, evlerinin ışıklarını açıp kapatarak ünlü sanatçıya eşlik etti.

HALK, IŞIKLARI AÇIP KAPATARAK EŞLİK ETTİ

Koronavirüs önlemleri kapsamında yapılan konserde Levent, İzmir Körfezi'nde bir feribottan tüm İzmir'e şarkı söyledi. İzmir Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan konseri kıyı hattındaki İzmirlilerde balkonlarından izledi. Levent'in şarkılarına eşlik eden İzmirliler ışıklarını açıp kapatarak konsere katıldı.

"ÖMRÜMÜN EN ENTERESAN KONSERİYDİ"

Konser sırasında bir hayranının balkondan çektiği görüntüyü Twitter'dan paylaşan Haluk Levent, "Ömrümün en enteresan konseriydi bu akşam. Tüm İzmir sesimizi duymuş" dedi.

KÖRFEZ'DE GÖRSEL ŞÖLEN

Sosyal mesafe kuralı gereği Levent, konsere orkestrayla değil üç müzisyenle çıktı. Ses ve ışık sistemiyle donatılmış feribot aynı zamanda Körfez'de büyük bir görsel şölen de oluşturdu. Levent'e feribotta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer de eşlik etti.

KONSERİNİ İZMİR MARŞI İLE BİTİRDİ

Haluk Levent, "19 Mayıs'ın 100. yılında Samsun'daydım. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın yüzüncü yılında ise İzmir'de konser verme şansına sahip oldum" dedi. Levent, ışıklarını açık kapatan İzmirlileri gördükçe, "İzmir bizi duyuyor. Bu yanıp sönen ışıklar için şarkı söyleyeceğiz. Koronavirüsü salgını nedeniyle evlerimizden çıkmamak durumundayız. Böyle bir talihsizlik oldu; ancak bu yıl da yüreğimizdeki coşku meydanlardaymışız gibi olacak" şeklinde konuştu. Hayatını kaybeden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Piriştina'ya adadığı İzmir şarkısını da söyleyen Levent, konserini İzmir Marşı ile bitirdi.

KONSER GELİRİNİ VİRÜSTEN VEFAT EDEN DOKTORUN ÇOCUKLARINA BAĞIŞLADI

Öte yandan Haluk Levent, konser gelirini hayatını virüsten kaybeden Dr. Yavuz Kalaycı'nın çocuklarının eğitimi için bağışladığını açıkladı. Levent, Twitter hesabından Kalaycı'nın çocuklarına eğitimleri boyunca burs vereceklerini duyurmuştu.