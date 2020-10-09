Halsey Türk mü? Halsey Twitter hesabından paylaştığı Türkçe tweetler! Halsey'in bardağı olay oldu! Halsey Türkiye'de mi?

Gerçek adı Ashley Nicolette Frangipane olan Amerikalı şarkıcı, dansçı ve söz yazarı Halsey, sahne adı olarak hem doğup büyüdüğü yer olan eyaletinde ismini hem de isminin anagramı olan Halsey'i kullanır. Şarkı yazmaya 17 yaşında başlamıştır. 2014'te Astralwerks adlı müzik şirketi ile bir anlaşma imzalayıp ilk EP'si olan Room 93'ü çıkardı.

HALSEY TÜRK MÜ?

Aslen Macar olan Halsey, sosyal medya hesabından sık sık Türk kültürüne ait paylaşımlarda bulunuyor. Baklava fotoğrafı koyarak "Yavaş Yavaş ev baklavasında ustalaşıyorum." notunu düşen Halsey'in Türk olup olmadığı merak ediliyor.

Fotoğrafı gören hayranları Halsey'e Türkiye'de baklava yemelerini önerdi. Bunun üzerine ünlü şarkıcı, DNA'sında %11 oranında Türklük olduğunu ifade etti. Halsey ayrıca, Türkçe öğrenmeye başladığını da söylemişti.

Ünlü şarkıcı bu durum hakkında şunları söyledi: "Macar asıllı olduğumu düşünerek büyüdüm. Sonra DNA testi yaptırdım ve pek de Macar olmadığımı, aslında Türk olduğumu gördüm. Sadece yüzde 11'lik bir oran ama baklavayı sevmeme yetiyor".

HALSEY'İN BARDAĞI

Son olarak Instagram hesabından yaptığı paylaşım çok konuşulan Halsey, Uykusuz dergisine ait bir bardağı paylaştı. Bardağın arkasında bulunan kristal şekerlik ve şeker tutma maşası da hayranları tarafından Halsey'in Türkiye'de olduğuna dair iddiaları ortaya çıkardı.

Halsey'in çok konuşulan bardağı ve arkasındaki şekerlik:

HALSEY'İN TÜRKÇE TWEETLERİ

HALSEY TÜRKİYE'DE Mİ?

Sosyal medyada paylaşılan bilgilere göre Halsey, Türkiye'de.