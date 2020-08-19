Halit Oflaz kimdir? Halit Oflaz kaç yaşında? Halit Oflaz ölüm sebebi nedir?

HALİT OFLAZ KİMDİR?

Halit Oflaz, 1974 Çumra doğumludur. Konya Karatay Lisesi'nden sonra Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü'nde ön lisansını ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde lisans eğitimini tamamladı.

2000 yılında Çumra Yenisu Belde Belediyesi'nde Yazı İşleri Müdürlüğü olarak görevine başladı. 2004 yılında Çumra Belediyesi İşletme Müdürlüğü, 2010-2018 yılları arasında ise Selçuklu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, Gelirden Sorumlu Emlak Şefliği görevlerinde bulunan Oflaz, evli ve dört çocuk babasıdır.

Halit Oflaz, 2019'da yapılan yerel seçimlerde AK Parti Konya Çumra Belediye Başkanı oldu.

KORONAVİRÜS SEBEBİYLE YAŞAMINI YİTİRDİ

Halit Oflaz, 3 Ağustos 2020 tarihinde Koronavirüs'e yakalandığını duyurarak sosyal medya hesabı üzerinden dua istemişti. Yaklaşık 15 gündür gördüğü tedaviye yanıt veremeyerek 18 Ağustos akşamı yaşama veda etti.