Suriyeli genç, Haliç'te fotoğraf çekerken boğuluyordu! Çevredeki vatandaşlar son anda kurtardı

Haliç'te fotoğraf çekerken denize düşen genç, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Beyoğlu'nda Mostafa Huseyni adlı Suriyeli, saat 15.00 sıralarından Haliç sahilde cep telefonu ile Haliç'in fotoğraflarını çekerken denize düştü.

BAZI GENÇLER SUYA ATLADI



Bir kişinin suda çırpındığını gören çevredeki bazı gençler hemen suya atladı. Suda çırpınırken koluna bağlanan kemer ile kıyıya çıkartılan kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde bulunan polis ekipleri yaptı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, bilinci kapalı kişiyi ambulans ile hastaneye götürdü.

"DENİZDE BİR KİŞİYİ GÖRÜNCE HEMEN ATLADIM, ÇIKARTTIM"



Suriyeli genci kurtarmak için denize atlayanlardan Afganistanlı Hacı El Mahmut, "Herkes bağırıyordu, denizde bir kişiyi görünce hemen denize atladım, çıkarttım" dedi.