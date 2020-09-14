HAKKARİ 'Yaşlılar evden çıkmasın' diye ev ev dolaşıp maske dağıtıyor

'Yaşlılar evden çıkmasın' diye ev ev dolaşıp maske dağıtıyor

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı İnanlı Köyü Muhtarı Mehmet Yılmaz, koronavirüs tedbirleri kapsamında, 'yaşlılar evden çıkmasın' diye kendi imkanlarıyla aldığı maskeleri, kapı kapı dolaşarak 65 yaş üstü vatandaşlara dağıtıyor. Muhtar Yılmaz, "Lütfen bu süreçte maske, temizlik ve hijyene dikkat edelim. Herkese maske dağıtacağım" dedi.

Yüksekova'ya 5 kilometre uzaklıkta bulunan 600 haneli İnanlı Köyü Muhtarı Mehmet Yılmaz, koronavirüs ile mücadele kapsamında ev ev dolaşarak halkı bilgilendiriyor. Muhtar Yılmaz, ayrıca kendi imkanlarıyla aldığı maskeleri evden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara dağıtarak, bu süreçte evden çıkmamaları, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyması konusunda uyarıyor. Yılmaz'ın bu davranışı köylülerin takdir toplarken, vatandaşlar muhtarın uyarılarını dikkate aldıklarını ve pandemi boyunca gerekli tüm kurallara uyacaklarını dile getirdi.

'YAŞLILAR EVDEN ÇIKMASIN DİYE MASKE DAĞITIYOR'

Muhtar Yılmaz, 'yaşlılar evden çıkmasın' diye böyle bir çalışma yürüttüğünü belirterek, "Covid-19 mücadelesi kapsamında, köyümde 3 gündür tespit ettiğim yaşlıların evlerine giderek, kapıda onları bu mücadelede dışarı çıkmamaları, kalabalık ortamlara girmemeleri konusunda bilgilendirdim. Kendilerine maske verip, salgınla ilgili bilgilendirmelerde bulundum. 65 yaş üstü vatandaşlarımız lütfen evden çıkmayın. Kendinizi izole ediniz. Yaptığım ev ziyaretlerinde şu ana kadar 80 yaşlıyı ziyaret edip, maske dağıttım. Her gün gezerek, özellikle gençlerin düğünlere gitmemeleri yönünde uyarılarda bulunuyorum" dedi.

'MUHTARIN BU DAVRANIŞINII TAKDİR EDİYORUM'

Fahıt Bedieroğlu (80), köy muhtarının bu davranışını takdir ettiğini söyleyerek, "Köy muhtarımız bizleri ziyaret ederek elinden geldiğince salgınla ilgili bizi bilgilendiriyor. Özellikle bu pandemi sürecinde evlerimizde kalmamız için sürekli telefonla bizleri arayarak bilgi veriyor. Bugün de kapı kapı dolaşarak bizlere maske dağıttı. Bu davranışından dolayı kendisine ve özellikle Yüksekova Kaymakamına teşekkür ederim" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)-

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