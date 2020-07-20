Mehmetçik'in başarılı Yıldırım-2 Cilo operasyonuyla terör örgütü PKK'ya ağır darbe vuruldu
Yurt genelinde PKK'lı teröristlere karşı yürütülen operasyonlar sürüyor. Terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Hakkari'de başlatılan "Yıldırım-2 Cilo" operasyonunda terör PKK'lılara ait silah ve mühimmatların bulunduğu 2 sığınak imha edildi.
Hakkari İl Jandarma Komutanlığında görevli jandarma komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1106 personel, 74 operasyonel timinin görev aldığı "Yıldırım-2 Cilo" operasyonunda Yüksekova ilçesi kolbaşı köyü kırsalında terör örgütüne ait 2 ayrı sığınak tespit edildi.
BİRÇOK PATLAYICI MADDE VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ
Sınığakta yapılan arama- tarama faaliyetlerinde 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 39 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 6 el bombası, 2 hucum yeleği, 6 el bombası kılıfı, 2 hucum yeleği, 1 adet Rus tipi RG 47 el bombası, 38 dragunaf fişeği, 745 adet pkm fişeği, 2 el telsizi, 3 panço, 2 adet hpg marka patlayıcı düzeneği, 6 kondaktör EYP kodlayıcı, 3 bağlantı kablosu, 3 sensör anahtarı, 1 elektrikli fünye, ele geçirildi. Bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi.