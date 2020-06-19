Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesi ile 4.163 hakim ve savcının görev yeri değişti

Türkiye genelinde 4.163 hakim ve savcının görev yeri değişti. Liste, kamuoyu ile bugün paylaşıldı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 17/06/2020 tarihli ve 548 sayılı adli yargı kararnamesine göre görev yeri değişen hakim ve savcıların listesi şu şekilde: